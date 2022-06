Con il gran gala della Next Generation la Internationa Skating sfida il futuro

Sabato 11 giugno si è svolto al PalaCastiglioni di Busto Arsizio il Gran Galà Next Generation dell’International Skating – associazione affiliata a Uisp Varese -: un evento entusiasmante sotto ogni punto di vista, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio.

Affascinanti le evoluzioni degli atleti e importante il messaggio contenuto nella performance: un augurio dedicato alle nuove generazioni e quindi al futuro. spiega il presidente di International Skating, Marco Frattolillo.

Un tema difficile, ma che non ha spaventato gli artefici del Gran Galà “Next Generation”, tra cui il coreografo Marco Frattolillo, le allenatrici Sara Busti, Giulia Menni e Sofia Frattolillo, ma anche molti genitori che hanno partecipato alla buona riuscita dello spettacolo con idee e scenografie e i costumi sono stati ideati e sviluppati da Laura Nadin, Francesca Buia e Patrizia Lualdi.

Il saggio è stato un susseguirsi di musiche classiche e futuristiche, di elementi tenui e forti, di momenti melodici e ritmati, tutto per esprimere il connubio tra la parte sentimentale e passionale e quella fredda e razionale del genere umano.

Sotto effetti di luci e fumo spettacolari, gli atleti hanno dato prova di grande bravura eseguendo volteggi e figure sia singolarmente che in gruppo che hanno entusiasmato il pubblico.

Tra gli interpreti non possiamo non menzionare Lorenzo Battioli, atleta di altissimo livello tecnico che a breve parteciperà ai campionati italiani della massima categoria e David Frattolillo, vicecampione italiano 2022 della categoria allievi B, specialità obbligatori.

L’International Skating quasi in ogni spettacolo ha saputo portare delle innovazioni, come ad esempio accostare alle esibizioni sui pattini anche delle parti teatrali, oppure dei video proiettati sulla superficie del Palazzetto. E’ entrato in scena addirittura un drone che ha sorvolato la pista e il pubblico accentuando quel senso di futuro di cui era pervaso l’intero spettacolo.

Presenti all’evento il presidente della Commissione Sport Orazio Tallarida, l’assessore all’Economia e Sport Maurizio Artusa, il presidente Consiglio Comunale Laura Rogora e il consigliere comunale Alessandro Albani.