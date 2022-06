Omicidio-suicidio a Vanzaghello, muoiono un uomo e una donna

Omicidio-suicidio a Vanzaghello. La tragedia oggi, sabato 11 giugno, attorno alle 14.30, in una palazzina di due piani, in via Arno.

Hanno perso la vita un uomo di 61 anni D.F., asssicuratore, e una donna di 57. Ancora incerta la dinamica dei fatti sui quali stanno indagando i carabinieri della compagnia di Legano e della stazione di Castano Primo.

Subito dopo l’allarme, lanciato da una vicina di casa, l’intervento della ambulanza della Croce azzurra, ma i soccorsi sono stati inutili. Uno dei due corpi senza vita è stato trovato nel cortile della palazzina. L’altro nella casa, al secondo piano.

L’uomo, a quanto pare separato, abitava da solo in un appartamento in un complesso edilizio di nuova costruzione inserita in un contesto residenziale in zona semi centrale in una via dove sono presenti anche alcune attività produttive.

I carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti a seguito di una segnalazione, pervenuta dal 118, relativa ad una donna riversa a terra. Sul posto veniva rinvenuto il cadavere di una donna italiana 57enne, verosimilmente lanciatasi da un terrazzo sovrastante, ed un revolver.

A seguito di un sopralluogo effettuato nell’appartamento da cui sporge il terrazzo i carabinieri hanno trovato il cadavere del 62enne, che presentava un colpo di arma da fuoco alla tempia destra. L’arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell’uomo deceduto.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi. Sono in corso le attività investigative per ricostruire la dinamica precisa degli eventi.