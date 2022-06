Il primo anniversario della Camera Condominiale Varese

La sala Nettuno del Multisala Impero Varese ha ospitato questa mattina una conferenza stampa della Camera Condominiale Varese, arrivata al suo primo anniversario.

Il Direttore Andrea Leta, già importante punto di riferimento in provincia di Varese, negli anni si è adoperato per dare un giusto sostegno agli amministratori della provincia, offrendogli non solo una gestione più efficace dei condomini, ma facilitando anche la loro formazione a distanza: “Le restrizioni e la chiusura quasi totale, costituiscono le prove infallibili del fatto che i problemi si possono risolvere in più modi, non solo fisicamente in sede o sul campo, ma anche virtualmente sfruttando il sempre più diffuso digitale dei tempi moderni che abbiamo raggiunto – racconta – Oltre alla rapida comunicazione, questo strumento ci permette di centrare gli obbiettivi nei tempi prestabiliti, o addirittura prima, soddisfacendo cosi anche le esigenze/aspettative dei locatari”.

“É stato un percorso entusiasmante – prosegue Leta – Il merito dei meravigliosi risultati ottenuti quest’anno, però, non è solo mio, ma del Dottor Gianluca Carullo e di tutta squadra. Per noi è importante la cooperazione, tra di noi e con tutte le associazioni del territorio. È stato importante anche creare la serie tv con Rete55 per comunicare non solo con i professionisti ma anche con i cittadini abitanti dei vari condomini. Un grazie importante va rivolto a Varesenews e tutti i giornali online che ci hanno sostenuto con articoli puntuali e interessanti – conclude – Il vero merito, però, è di tutto il territorio di Varese“.