Il progetto Summerclaps arriva anche in provincia di Varese

E’ stato presentato il progetto Summerclaps, che da giugno alla fine di settembre porterà circo contemporaneo, danza, musica e prosa in tutta la Lombardia, con 200 artisti in scena in 20 comuni di 8 diverse province.

Un’estate di spettacoli nei borghi più belli della Lombardia: città, borghi, paesi di montagna e di lago ospitano la seconda edizione di SummerCLAPS, un progetto speciale di Circuito CLAPS che porta la prosa, la danza, il circo contemporaneo e la musica negli spazi aperti, fra le vie e le piazze dei centri urbani, con decine di eventi diffusi in 8 diverse province della nostra regione. Quasi uno spettacolo al giorno (a volte anche di più), dedicato agli spettatori più giovani ma pensato per un pubblico di tutte le età.

La proposta, di respiro regionale, è stata presentata in conferenza stampa dal direttore artistico Luisa Cuttini, dalle istituzioni locali e dai teatri che hanno aderito.

Per la provincia di Varese sono previsti spettacoli a Luino il 15 luglio.

Qui tutto il programma