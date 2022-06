Shopping, musica e miss per la notte bianca di Ispra

Fra le 2500 e le 3000 persone hanno fatto tappa ad Ispra lo scorso sabato sera in occasione della quarta edizione di “Ispra In”, la notte bianca, tornata sotto i riflettori dell’estate isprese dopo due anni di stop forzato.

Fra musica, eventi culturali, buon cibo, auto storiche, selezione di Miss Reginetta d’Italia coordinata e presentata da Sara Elle, la manifestazione ha vivacizzato il centro storico della località del basso Verbano regalando una serata fantastica e di allegria per il numerosissimo pubblico intervenuto.

Fra gli eventi in carrello c’era, per l’ appunto, grande attesa per la selezione di Miss Reginetta d’Italia che ha visto la vittoria, decretata dalla giuria presieduta da Paolo Varisto, della varesina Federica Perucchetti, secondo posto per Vanessa Perillo, terza classificata Karen De Pedrina.

Una ripartenza decisa per una manifestazione ideata da Davide Pagani e organizzata, fin dal 2017, dal Comitato Imprenditori e Commercianti Ispresi assieme all’Associazione Genitori Ispra.