Torna la Festa degli alpini di Capolago: preparativi in corso

Torna nel bosco lungo la provinciale del lago La Festa degli alpini di Capolago: 10 giorni di buon cibo e socialità da trascorrere in allegria da venerdì 15 a domenica 24 luglio. I lavori per riassemblare gli spazi delle cucine, del bar e quelli adibiti al pasto sono già cominciati, con l’aiuto di mezzi pesanti, buona volontà e tanti volontari.

Galleria fotografica Preparativi in corso per la Festa degli alpini di Capolago 2022 4 di 15

E dopo due anni di stop dovuti alla pandemia è davvero come affrontare un nuovo inizio per una “Festa di gruppo” che ha oltre mezzo secolo di storia.

Lo stesso spirito, da una generazione all’altra

«Tutto è cominciato alla fine degli anni ’60 tra quei due gelsi (foto sopra) – racconta Bruno Pasquot che coordina i volontari indicando due alberi gemelli sulla via del Porticciolo, di cui uno orai malconcio – La prima edizione si è svolta su quel prato, solo un fine settimana, con tutto il necessario trasportato da un carrettino: un bidone tagliato per grigliare e una vasca piena d’acqua come frigorifero per le bibite».

Era una Festa di gruppo, e lo è ancora, per rinnovare il piacere di passare del tempo insieme, anziani, giovanissimi e intere famiglie.

Già coinvolti ci sono un centinaio di volontari, dagli 84 anni in giù, tra Alpini di tutte le età e giovani componenti della Banda Giuseppe Verdi di Capolago, che da sempre partecipa in forze alla promozione della Festa assieme al Gruppo alpini di Capolago presieduto da Lorenzo Carabelli (in foto a sx con Pasquot a dx), anche lui al lavoro nel bosco in questi giorni.

Di alcune famiglie partecipano i nonni, i figli e i nipoti in una tradizione che si rinnova di padre in figlio, di anno in anno anche per questa 38^ edizione (il conto è iniziato solo con la formula della festa su 10 giorni), a tre anni di distanza dall’ultima, nel 2019.

Il bosco che accoglie

Ogni estate le strutture vengono montate nel bosco, protette dal caldo nell’ombra fresca degli alberi, e ogni volta, finita la festa tutto viene smontato e riposto nel piccolo capanno e il bosco, gentilmente concesso in uso per la Festa da privati alpini, amici o eredi di alpini, torna ad essere solo un bosco.

«Questa volta rimontare tutto dopo tre anni di stop non è semplice perché nel frattempo alcuni animaletti del bosco sono riusciti ad entrare nel capanno e anche l’acqua di qualche pioggia abbondante degli anni precedenti deve aver allagato la struttura. Insomma, siamo costretti a una pulizia straordinaria prima di rimontare, alcuni legni sono un po’ deformati, ma per ora sembra che funzioni tutto. ancora funzionanti» assicura Bruno.

Oltre alla cucina e al bar, montati su un pavimento rialzato smontabile, saranno aperti 55 tavoli da 4 metri più altri 20 da 2,2 metri, nell’idea del pasto, a pranzo e a cena, vissuto come momento conviviale e di incontro.

Il programma della festa è già pronto (a questo link) mentre è ancora in fase di definizione del menù in cui però non potranno mancare le specialità tipiche della festa come fritto misto, polenta e carne grigliata.