Weekend a Varese tra arte, musica, sport ed eventi: mostre, teatro, festival che animano la città

Anche questo fine settimana sarà all’insegna di musica, arte ed eventi in città. A partire dagli appuntamenti musicali con le tre rassegne che arricchiscono l’estate varesina: il Varese Estense Festival Menotti 2022, che va in scena con un fitto programma che fonde opera, musica e teatro; il festival In canto a Varese, l’iniziativa dedicata alla musica corale per favorire l’incontro di culture e generi musicali diversi, che propone nelle giornate di sabato e domenica concerti in piazze, chiese e giardini, e workshop per direttori di coro; infine ECHI URBANI, il festival tra scienza, arte e musica che propone inediti itinerari che uniscono la musica all’astronomia.

Varese torna poi a celebrare Renato Guttuso, l’artista di origini siciliane il cui percorso artistico e di vita è profondamente legato alla nostra città. Nelle sale del Castello di Masnago prende vita da oggi, venerdì 17 giugno fino al 20 novembre, una mostra inedita dedicata a uno dei grandi esponenti dell’arte del Novecento: I tempi della pittura. Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi, mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini.

Questo fine settimana è anche l’occasione per assicurarsi un posto per lo spettacolo che andrà in scena lunedì 20 giugno, con la rassegna teatrale Estate con i grandi attori a Varese. Dopo il grande successo di pubblico per Luca Zingaretti, tutto è pronto infatti per il secondo spettacolo: lunedì 20 giugno, alle 21.30, sul palco dell’area estiva dei Giardini Estensi ci sarà lo spettacolo La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni, che vedrà protagonista in qualità di ideatore e interprete Fabrizio Gifuni. Attore straordinario, vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il capitale umano, Gifuni porta sul palco dei Giardini un omaggio a uno dei poeti italiani più profondi del Novecento, Giorgio Caproni, con un viaggio poetico in cui si esplora le tematiche del poeta, come l’amore, i rapporti familiari, le città amate, Genova, Livorno, Roma, il mistero incomprensibile dell’esistenza, il congedo dalla vita. Con un’intelligenza scintillante, un’ironia tagliente, giocando a non prendersi sul serio, Caproni ci accompagna in un lungo viaggio poetico e musicale fino al momento del suo ‘cerimonioso’ congedo. Un’incursione nella selva acuta dei suoi pensieri, nelle segrete gallerie dell’anima di uno dei più grandi poeti del ‘900. Biglietti e prevendite: clicca qui

Questo weekend torna inoltre la manifestazione organizzata alla Schiranna dal Lions Club Varese Sette Laghi, con l’obiettivo di sensibilizzare sullo stato di salute del Lago di Varese. Un evento benefico, il cui ricavato sarà devoluto alla POLHA Varese, caratterizzato dal convegno “Vivere il Lago di Varese” in programma sabato 18 giugno dalle 10 alla Canottieri Varese alla Schiranna, e da tante attività sportive, culturali e di intrattenimento che si alterneranno per tutto il weekend del 18 e 19 giugno.

Nella Biblioteca Civica tornano poi gli appuntamenti con la rassegna #INBIBLIOTECA: sabato alle 21.00 spazio per i giochi da tavolo per grandi e piccini, mentre domenica ci sarà un laboratorio di disegno. Sabato alle 10.30 invece in Sala Montanari appuntamento con la presentazione del libro sulla Tre Valli Varesine, mentre domenica 19 è il momento di Note sull’acqua, raduno bandistico alla Rasa di Varese. Sabato pomeriggio poi ci sarà la Varese Pride in occasione della Pride Week 2022.

Nei quartieri il weekend sarà caratterizzato dalla festa patronale del quartiere di Avigno, mentre a partire da lunedì 20 fino al 29 nel quartiere di Masnago torna la 44° edizione del Palio di Masnago, con tanti momenti di spettacolo, cultura e gastronomia nello storico rione.