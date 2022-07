Andrea Pellicini presenta un’interrogazione sulle asfaltature a Luino

“Strade comunali in pessime condizioni di manutenzione, l’amministrazione comunale, negli ultimi venti mesi, non ha messo in atto alcuna asfaltatura”. Comincia così l’interrogazione che il consigliere comunale di minoranza ed ex sindaco Andrea Pellicini ha depositato in Comune.

“Lo scorso anno”, scrive il consigliere nell’interrogazione, “nel piano opere pubbliche, sono state state stanziate ingenti somme per le asfaltature delle strade, ma nessuna opera è stata messa inspiegabilmente in esecuzione e anche quest’anno non è stata effettuata alcuna opera di manutenzione delle strade”.

“I cittadini”, conclude Pellicini nel documento, “sono giustamente esasperati da questa ingiustificata inerzia. Tutto ciò premesso, si domanda se, a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2022, è già stata effettuata la gara d’appalto per l’asfaltatura delle strade e quando è previsto l’inizio delle opere di manutenzione”.