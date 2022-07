Arrestati mentre tentavano di rubare materiale edile in un cantiere di Gallarate

Tentano il furto in un cantiere di via Gorizia a Gallarate, ma Polizia e Carabinieri li fermano. È successo nella notte del 15 luglio, intorno alle 2.30.

La segnalazione di rumori “strani” è arrivata in caserma e in commissariato. Subito le pattuglie si sono portate nella zona interessata e hanno notato la presenza sospetta di un furgone, posizionato con il portellone posteriore aperto a ridosso della recinzione perimetrale del cantiere.

Gli agenti hanno circondato l’area e sono riusciti ad intercettare due giovani rumeni, entrambi già gravati da precedenti di polizia. Durante le perquisizioni eseguite a carico di uno dei due complici è stato rinvenuto il telecomando elettronico che azionava l’apertura delle portiere del furgone, mentre, all’interno del veicolo sono stati trovati e poi sequestrati due spray al peperoncino, gli effetti personali e i documenti identificativi di entrambi gli arrestati, il taglierino presumibilmente utilizzato per tagliare la recinzione del cantiere e crearsi il varco d’accesso, nonché svariato materiale edile, parte del quale di proprietà del cantiere di via Gorizia, mentre il resto della refurtiva è stato rubato in altre zone del territorio. I due uomini sono stati arrestati per furto aggravato.