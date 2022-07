Consiglio comunale di Varese, la maggioranza “boccia” la richiesta dell’opposizione per una seduta straordinaria

Avevano promesso di richiedere un consiglio comunale per ognuno dei punti che dovevano discutere nel consiglio comunale “saltato” e l’hanno fatto, l’indomani della seduta da loro abbandonata.

Ma poche ore dopo è arrivata la risposta alle forze di opposizione, firmata dal sindaco Galimberti e da tutti i capigruppo di maggioranza.

«Chi non rispetta il Consiglio comunale non rispetta i cittadini, chi non rispetta i cittadini non ama Varese – scrivono in una nota Galimberti e i capigruppo – E i varesini non possono perdere tempo dietro ai capricci di una opposizione inaffidabile. Già questo sta succedendo tristemente all’Italia, lasciata allo sbando da leader di partito del centrodestra a caccia di consenso, che hanno fatto cadere il Governo Draghi per i propri interessi elettorali».

La maggioranza spiega così quello che è successo: «Martedì sera in Consiglio comunale c’erano 12 punti all’ordine del giorno. Al sesto punto la minoranza ha abbandonato l’aula con motivazioni infantili e pretestuose. Nulla che non si poteva continuare a discutere in aula. L’opposizione invece ha deciso di venire meno al proprio lavoro – per cui è stata eletta – e lasciando l’assemblea ha di fatto bloccato la discussione di alcuni punti all’ordine del giorno. Nonostante questo, la serietà di questa amministrazione e dei consiglieri comunali di maggioranza ha permesso di approvare punti importanti per la città tra cui l’importante nuovo regolamento della Commissione paesaggio. Questi i fatti, che già letti così dimostrano tutta l’inaffidabilità e incoerenza di politici più interessati a creare polemiche che a lavorare per il bene della città. Oggi però arriviamo all’assurdo. Dopo aver abbandonato l’aula nell’ultimo Consiglio comunale, e aver quindi bloccato i lavori dell’assemblea, oggi (a distanza di 3 giorni) la minoranza chiede la convocazione di un Consiglio comunale straordinario con gli stessi punti all’ordine del giorno che loro hanno bloccato nell’ultima seduta abbandonando il consiglio. Insomma, l’intera città dovrebbe stare ai loro comodi e capricci. Ed è proprio il caso di parlare di loro comodi visto che secondo il regolamento, avendo le minoranze chiesto esplicitamente la convocazione del consiglio straordinario, si dovrebbe convocare un consiglio entro la metà di agosto ma l’opposizione, più preoccupata di perdere le vacanze che della straordinarietà del consiglio, ne chiede la convocazione entro il 16 settembre. Insomma, opposizione sì, ma senza rovinarsi le vacanze».

«Siamo di fronte ad uno spreco di risorse e tempo – conclude la dichiarazione sottoscritta dal sindaco e da Giacomo Fisco capogruppo Pd, Francesca Strazzi capogruppo di Praticittà, Dino De Simone capogruppo Progetto Concittadino e Giuseppe Pullara, capogruppo di Lavoriamo per Varese – Se l’opposizione non avesse lasciato l’aula avremmo già potuto chiudere tutti i punti all’ordine del giorno nell’ultimo Consiglio comunale di martedì. Ma c’è di più: in questo momento storico in cui i temi e i problemi dei cittadini sono tanti, l’amministrazione è impegnata su moltissimi fronti. Non possiamo permetterci il lusso quindi, soprattutto i cittadini non possono, di stare dietro ai capricci di questa minoranza che in questo anno non ha fatto altro che litigare internamente senza mai avanzare alcuna proposta».