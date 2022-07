A Gurone il dolce speciale per celebrare San Lorenzo

San Lorenzo è una delle serate più attese dell’estate, non solo per le stelle cadenti. A Gurone, la frazione di Malnate, è di fatti anche la festa della parrocchia.

Martedì 9 agosto ci sarà un primo appuntamento alle ore 20.30 con il Rosario nel giardino della chiesetta di Santa Rita.

Mercoledì 10 agosto le celebrazioni per San Lorenzo: alle 10.30 la Messa e accensione del “globo” del martirio con il Vescovo Mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale zona di Rho.

Al termine, all’oratorio ci sarà il pranzo e la vendita del dolce, la “dolce graticola di San Lorenzo”.

Le iscrizioni per il pranzo e per il dolce della festa si prenderanno in segreteria parrocchiale a Gurone 0332.861942 entro domenica 7 agosto. € 15 per il pranzo – € 10 per il dolce della festa.