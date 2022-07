Jazz e swing nel parco di Villa Borromeo per i 200 anni della Filarmonica di Viggiù

Venerdì 15 lulgio alle 21 una serata di bella musica con la “Coloured Swing Band” che avrà come ospiti d’eccezione i jazzisti Paolo Tomelleri ed Emilio Soana. Ingresso libero

Una serata di bella musica nel fresco del parco di Villa Borromeo a Viggiù con la “Coloured Swing Band“, una big band di 19 elementi che propone brani tradizionali del genere swing come venivano eseguiti dalle famose orchestre di Count Basie, Duke Ellington e Glenn Miller. La band, nata a Comerio bel 2005, avrà come ospiti d’eccezione i jazzisti Paolo Tomelleri ed Emilio Soana.

L’appuntamento è per venerdì 15 luglio alle 21. Ingresso gratuito.

Il concerto, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è offerto dalla Filarmonica Puccini di Viggiù e rientra nel programma di eventi musicali proposti in occasione dei festeggiamenti per i 200 anni della storica banda cittadina.

La locandina della serata