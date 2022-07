L’autovelox di Buguggiate è stato regolato: multa a chi supera i 70 chilometri orari sulla Sp1

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi e l’installazione dei nuovi cartelli con il limite di velocità abbassato ora anche l’autovelox sulla Sp1 a Buguggiate è stato ritarato: passare lì sotto a più di 70 chilometri orari comporterà una contravvenzione.

Si tratta di un’informazione a cui prestare attenzione poiché parliamo di un’arteria molto molto trafficata e dove fino a settimana scorsa era concesso passare anche a 90 chilometri orari (la strada è ampia e in discesa e non è difficile raggiungerli in quel punto). Ora però le cose sono cambiate.

A determinare la decisione di abbassare la velocità a 70 chilometri orari è stata la richiesta del Comune di Buguggiate alla Provincia di Varese, una richiesta motivata dalla necessità di diminuire il rumore prodotto dal passaggio delle auto in quella zona.

Il sindaco ha spiegato di aver raccolto tantissime richieste di intervento dagli abitanti delle case che si affacciano nei pressi della provinciale: «Avevo l’obbligo pertanto di chiedere alla provincia un intervento – spiega Matteo Sambo, primo cittadino di Buguggiate -. Gli interventi che possono essere attuati sono tanti, dalle barriere antirumore alla piantumazione di alberi ma si è deciso di partire dall’intervento a più basso impatto: la riduzione della velocità delle auto in transito. Ora speriamo che venga costantemente monitorato il livello delle emissioni sonore per capire se questo intervento basterà a portare un risultato».

Intanto, dopo qualche giorno l’effettiva entrata in vigore della nuova velocità, il Comune ha provveduto anche a contattare l’azienda che si occupa di gestire l’autovelox per chiedere di adeguare la velocità rilevata dall’occhio elettronico. Quindi è bene prestare attenzione: su quel tratto non conviene superare il limite di 70 chilometri orari.