Processo Molina, assolti Campiotti e Airoldi

Il collegio di Varese ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per Christian Campiotti e Lorenzo Airoldi sul prestito a Rete 55 e assolto Christian Campiotti perché il fatto non costituisce reato per la vicenda del prestito a Mata Spa.

La lettura del dispositivo della sentenza è arrivata dopo un’ora e mezza di camera di consiglio, attorno alle 14 e di fatto riqualifica il reato originariamente contestato da peculato in appropriazione indebita per entrambe i capi di imputazione. Per la corte il non luogo a procedere si qualifica nel fatto che il reato di appropriazione indebita l’azione penale può attivarsi solo su querela di parte (che non c’è), mentre per la seconda contestazione, che vedeva imputato il solo Campiotti per il prestito sottoscritto da Molina a Mata spa, il tribunale ha pronunciato assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

All’uscita dall’aula Lorenzo Airoldi non ha voluto rilasciare dichiarazioni mentre Christian Campiotti ha ringraziato i legali “e Maria Ausiliatrice”. L’unico commento l’ha fatto l’avvocato Romano, difensore di Campiotti che ha insistito su uno dei punti espressi durante la sua discussione in aula: “Un processo nato da un regolamento di conti in ambito politico pagato dalla collettività con anni di indagini e perquisizioni oltre che intercettazioni costose”.

La richiesta avanzata questa mattina dal Pubblico Ministero Lorenzo Dalla Palma (leggi qui), che ha aperto l’udienza finale del processo Molina per l’accusa di peculato per Campiotti per e concorso in peculato per Airoldi, era rispettivamente di 7 anni per il primo e 6 anni per il secondo.

Il processo si concentrava sulla sottoscrizione da parte di Fondazione Molina di due prestiti obbligazionari accesi con Rete55 Evolution spa per 450 mila euro (obbligazioni convertibili) e con Mata spa per 500 mila euro (di natura ipotecaria). I fatti contestati risalgono a 7 anni fa, tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 quando i prestiti vennero accesi.