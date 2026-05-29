Sulla strada dorata del Mago di Oz bambini e ragazzi a teatro, sul palco e in platea

Bambini e ragazzi protagonisti sul palco e sugli spalti al debutto del Mago di Oz, il musical interpretato dagli allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese e dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Nella mattinata di giovedì 28 maggio al Teatro di piazza Repubblica, lo spettacolo ha coinvolto circa 800 bambini e ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti in un viaggio fantastico, di crescita e di avvicinamento al teatro.

Galleria fotografica Il debutto del musical Il Mago di Oz degli allievi del Liceo musicale di Varese 4 di 23

La storia del Mago di Oz è nota, ma nel raccontarla i giovani artisti del Liceo musicale hanno portato ciascuno qualcosa di sé. Percorsi personali che hanno arricchito personaggi, canzoni e situazioni, colorando assieme alle scenografie e agli splenddi costumi di Serena Casarin, canti, balli e dialoghi, tutti eseguiti rigorosamente dal vivo. Il viaggio di Doroty e compagni alla ricerca di casa, amore, testa e coraggio è stata un’esperienza di crescita coinvolgente per gli studenti in platea, che hanno applaudito calorosamente i loro coetanei.

Ed è stata anche un’esperienza umana e artistica che ha commosso e riempito di orgoglio le insegnanti del corso di Musical del liceo Musicale: la coreografa Francesca Rossi, l’insegnante di canto Elena Altemani, la direttrice del coro Angela Ballerio e la drammaturga, regista e insegnante di recitazione, Liliana Maffei.

«Sono commossa, orgogliosa e felice per questo viaggio sulla strada di mattoni gialli, che inevitabilmente, non porta alla città di Smeraldo, ma nel posto più bello di tutti: casa, cioè dove ci sentiamo amati – ha detto la regista dopo lo spettacolo – E noi e i nostri ragazzi del Mago di Oz sul palco a teatro ci siamo sentiti così, ci siamo sentiti a casa, ci siamo sentiti amati».

Ringraziamenti speciali sono andati ad Enrico Salvato per le musiche, ai tecnici, al trucco e parrucco delle studentesse della scuola Dorsi e alla giovane campionessa del pattinaggio Linda Rossi dello Skate planet di Azzate, che ha accompagnato alcune coreografie. Applauditissima anche la piccola Dea, la cagnolina che in apertura ha interpretato Totò, il cagnolino di Dorothy.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Varese e di Regione Lombardia.