Sistema di soccorso sanitario in grande stress: in provincia di Varese arrivano in media 336 chiamate al giorno

Ogni giorno 336 richieste di intervento per il servizio 118 in provincia di Varese. L’analisi in dettaglio dell’impennata di richieste registrate nei mesi di giugno e luglio in Lombardia nelle diverse centrali di Areu dimostra la grande difficoltà del sistema dell’urgenza emergenza.

Nei giorni scorsi avevamo parlato di un sistema da “bollino nero” con pronto soccorso iperaffollati e ambulanze spesso inattesa fuori dai PS.

Areu, l’Agenzia regionale, ha analizzato l’andamento provincia per provincia: nel nostro territorio la media nei due mesi estivi 2022 è stata di 336 telefonte, nettamente più elevata rispetto a quella dei tre anni precedenti quando si era attestata a 266.

Sia nei pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi sia in quelli della Valle Olona si registrano picchi di affollamento anomali rispetto alla stagione. Tra le cause dell’impennata, come analizzato dal Direttore del Dipartimento di Medicina e di Emergenza Urgenza professor Francesco Dentali , ci sono sicuramente l’ondata dei casi Covid, il grande caldo ma anche le condizioni nettamente più critiche della popolazione più fragile, tra cui i grandi anziani che presentano situazioni di scompenso multifattoriali.