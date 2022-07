Tuffi, sport e nuotate: la grande festa per il Lago di Varese

Per il Lago di Varese, balneabile dopo mezzo secolo di divieti, sabato 2 luglio è stata una giornata storica. Nelle spiagge di Bodio Lomnago e della Schiranna a Varese, sono stati in tanti coloro che – fin dal mattino – hanno celebrato questo traguardo importante, ognuno a proprio modo. C’è chi ha preferito fare un giro in bici (o e-bike), solcare le onde con una bici galleggiante, oppure soltanto sdraiandosi sotto il sole e godersi il primo bagno.

Galleria fotografica 200 nuotatori alla prima traversata del Lago di Varese 4 di 7

LA DIRETTA DELLA GIORNATA

“Una giornata storica per il Lago di Varese”

Momento istituzionale della giornata è stato il convegno su “Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese” che ha visto la partecipazione di politici e autorità tra cui anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e la vicepresidente Letizia Moratti. L’assessore Raffaele Cattaneo ha dedicato l’evento del 2 luglio a Salvatore Furia.

La traversata del Lago di Varese

Ma i protagonisti della giornata sono stati i nuotatori che si sono cimentati nella traversata del Lago di Varese. 200 atleti si sono tuffati da Bodio per raggiungere a bracciate la riva della Schiranna. La gara allestita dall’Italian open water tour è stata la prima grande manifestazione di nuoto in acque libere nel Lago di Varese da decenni, e la speranza per gli organizzatori è che si tratti solo una delle tante altre che potranno disputarsi.

La prima classificata è stata Sara Petrolli, nuotatrice di Trento, che ha tagliato il traguardo 24 minuti e 29 secondi dopo la partenza. «Un’emozione – ha commentato l’atleta –. Sono molto contenta e onorata di aver partecipato a questo evento». Dopo di lei, a toccare la riva della Schiranna è stato Edoardo Casu: giovanissimo atleta di Biandronno. «Non poteva esserci inizio migliore per la balneabilità del Lago di Varese – ha commentato l’assessore regionale Raffaele Cattaneo -, che questa dimostrazione di valore delle donne. Speriamo che questa sia la prima di tante altre manifestazioni di nuoto in acque libere che si potrebbero disputare in futuro a Varese».

I primi a tuffarsi nel Lago di Varese

Nel primo giorno di balneabilità del lago, c’è stato anche chi non ha resistito, e ha deciso di tuffarsi prima ancora dell’inizio della traversata. Si tratta di Stefano, Massimo e Fulvio, che appena arrivati non ci hanno pensato due volte: hanno tolto i pantaloncini e si sono lanciati in acqua. «Splendido, acqua bella e temperatura perfetta», raccontano soddisfatti dopo il tuffo che ha suscitato curiosità e applausi tra i presenti. «Finalmente, vivo qui da sempre e questa è una soddisfazione che non potevo non togliermi», continua Massimo.

In bici sulle sponde del Lago di Varese

Anche la società ciclistica Alfredo Binda ha voluto festeggiare la ripresa della balneabilità del Lago di Varese. Alle 9.30 un gruppo di ciclisti si è riunito all’ingresso del Parco Zanzi alla Schiranna ed è partito lungo la ciclopedonale verso Bodio. Nonni, genitori e bambini tutti insieme per godersi il sole nella giornata di inaugurazione della balneabilità del Lago di Varese.

«I partecipanti – raccontano i soci della Binda – sono emozionati per il nostro lago che torna balneabile. È un evento importante soprattutto per i più anziani, che ricordano ancora quando, da bambini, potevano fare il bagno nelle sue acque».

Intorno al Lago di Varese per scoprire le sue bellezze naturali

Si potrà partecipare alle visite guidate nella natura del Lago di Varese durante tutto il periodo di balneabilità, ovvero nei weekend fino a fine agosto. L’obbiettivo dell’iniziativa è rendere consapevoli le persone che frequentano il lago, del luogo, della vegetazione e della fauna che li ospita. Il Lago di Varese è un’area protetta, istituita dalla direttiva habitat e ai sensi della direttivi uccelli, che insieme costituiscono Rete natura 2000. A promuovere l’idea è stato il Comune di Varese, che ha coinvolto l’Università dell’Insubria, Legambiente, Istituto oicos onlus e i volontari delle Gev.

Una giornata di eventi

Quella che si è consumata sul Lago di Varese è stata una grande festa, che ha coinvolto tante realtà diverse del territorio. In questo articolo si possono ripercorrere i momenti principali di tutta la giornata.