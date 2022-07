Sport e solidarietà per il Memorial Roberto Tamborini a San Fermo

Iniziato lunedì 4 luglio, il Memorial Roberto Tamborini entra nel vivo nel fine settimana del 8, 9 e 10 luglio, con le ultime gare venerdì e sabato e le finalissime di domenica introdotte da un mini torneo di calcio per bambini e ragazzi delle elementari e delle medie.

L’evento, promosso come sempre dall’associazione “Dove due o tre” di San Fermo si svolge al campo Jungle Field dei Gorillas in via Sette Termini per ricordare Roberto Tamborini, ragazzo scomparso a 27 anni a seguito di un grave incidente stradale, e raccogliere fondi a suo nome destinati ad iniziative sociali nel quartiere.

Ad esempio con i fondi raccolti negli anni scorsi sono stati acquistati i materiali per la psicomotricità della Scuola dell’infanzia Don Papetti (2019), donati contributi agli Ospedali varesini durante la pandemia nel 2020 mentre i fondi raccolti nel 2021 hanno contribuito al restauro del Santuario dei Santi Fermo e Rustico del borgo di Penasca.

Le partire inizieranno alle ore 19.30 nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 luglio.

Domenica 10 luglio il mini torneo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni inizierà alle 17.30 (prescrizioni durante il torneo), seguiti dalle due finalissime e premiazioni (incluso il trofeo Aga al miglior portiere).

Tutte le sere sarà attivo il banco gastronomico.