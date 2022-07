Spunta una nuova opera di street art a Morazzone ed è firmata Seacreative, uno dei più noti streetartist varesini. “Una delle componenti della street art è di calmierare l’impatto ambientale e abbattere il peso visivo di alcune opere urbanistiche – commenta Martina Sarraggiotto assessore alla cultura di Morazzone – così dopo aver individuato il luogo, abbiamo chiamato Seacreative, alter ego di Fabrizio Sarti, artista varesino molto conosciuto per i suoi personaggi dalle forme gentili che sta realizzando un sua opera sul muro sottostante la biblioteca”.

Per l’amministrazione comunale è un nuovo modo per promuovere la lettura visto i nuovi spazi adiacenti la biblioteca che si sono creati, un tocco di colore per creare quell’atmosfera giusta per condividere il tempo libero. Un ulteriore tassello di rinnovamento della zona già interessata dai lavori di creazione della nuova strada, sistemazione del parcheggio e formazione di area ricreativa con gradoni.