Termina l’oratorio feriale, un ringraziamento speciale dalle Parrocchie di Malnate

Dopo due anni a servizio ridotto a causa della pandemia, l’estate 2022 ha permesso alle Parrocchie di Malnate di riaprire completamente i cancelli di Malnate e Gurone, ospitando nelle settimane dell’oratorio feriale – da metà giugno all’8 luglio – oltre 700 bambini e ragazzi.

«A nome delle Parrocchie – afferma don Alessandro Sacchi – vogliamo ringraziare tutti coloro hanno deciso di rimettersi in gioco con cuore ed emozioni, mettendoci la faccia. Non era scontato. L’oratorio feriale si può fare perché ci sono tante persone che si impegnano perché tutto vada bene. Grazie a Fondazione Comunitaria del Varesotto che ci ha dato un contributo, e grazie a chi si è impegnato: 140 animatori, 200 adulti, il seminarista Simone, oltre a Luca, Marco e Marta, tre giovani che hanno dato una grande mano».

Gli ultimi due giorni di oratorio saranno all’insegna dei festeggiamenti, aperti a tutti, per celebrare questo grande ritorno. A Gurone cancelli aperti dalle 19 di giovedì 7 luglio e dalle 21 via alla festa vera a propria. Stesso programma anche per Malnate, venerdì 8 luglio.