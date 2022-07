Con Top Gun e Belfast riparte l’arena estiva del cinema Incontro di Besnate

Quattro settimane di cinema all’aperto: il cinema Incontro di Besnate si trasferisce all’arena estiva di via Paolo Rosa, 5 per la rassegna estiva. La particolarità del cinema all’aperto besnatese consiste nell’utilizzo delle cuffie che normalmente vengono utilizzate per la silente disco (che permettono di poter scegliere di ascoltare il film in lingua originale).

Quattro weekend a partire da venerdì 22 luglio fino a sabato 13 agosto, tra pellicole per famiglie e quelle che nel 2022 hanno riscosso più successo: «Quest’anno si riparte davvero – racconta Gianni Pertile, uno delle anime dei tanti volontari dell’Incontro – senza le restrizioni dell’anno scorso. Nel 2021 abbiamo fatto 40 proiezioni, è andata bene anche se avevamo gli strascichi delle limitazioni dovute alle normative anti-Covid: avevamo una media di 25-30 persone a sera. L’arena estiva sta riscuotendo un successo moderato».

«Quest’anno c’è il via libera, anche se siamo sempre in allerta per Omicron 5».

Quali film sono in programma? «Proporremo alcune pellicole che abbiamo già trasmesso durante l’anno e che hanno riscosso successo, da settembre 2021 a maggio, con una perla del nostro cineforum». Un mix in grado di accontentare le famiglie con bambini e spettatori più raffinati.

Le proiezioni di luglio inizieranno alle 21.45, quelle di agosto alle 21.30.

Il programma

Si parte venerdì 22 luglio con Lightyear (ore 21.45), il nuovo film della Disney sull’eroe del ciclo Toy Story. Il weekend procede con Top Gun-Maverick, il sequel del celebre Top Gun con Tom Cruise sabato 23 luglio (ore 21.45). Domenica 23 luglio (ore 21.45) sarà proiettato Downton Abbey-Una nuova era, il sequel del primo film tratto dalla celebre serie tv britannica.

La seconda settimana inizia con Belfast, in programma per venerdì 29 luglio (ore 21.45): scritto e diretto da Kenneth Branagh. La pellicola semi autobiografica, in bianco e nero, narra l’infanzia del regista Branagh nella città dell’Irlanda del Nord nel pieno dei tumulti degli anni Sessanta, quando un gruppo di lealisti nell’agosto del 1969 attaccò le case dei cattolici. La pellicola si è aggiudicata il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Sabato 30 luglio la commedia italiana Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone (ore 21.45). Domenica 31 luglio ci sarà ancora Top Gun-Maverick (ore 21.45).

Venerdì 5 agosto la seconda proiezione di Belfast (ore 21.30), seguito da Top Gun-Maverick sabato 6 agosto e, infine, Corro da te di domenica 7 agosto.

La quarta ed ultima settimana del cinema all’aperto parte da venerdì 12 agosto con Lightyear (ore 21.30), seguito dal gran finale con Downton Abbey di sabato 13 agosto (ore 21.30).