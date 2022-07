Dopo i tornei di scacchi e briscola, il Bossalito va verso il gran finale

Un solo giorno al gran finale. Giunto al suo terzo weekend, il Bossalito 2022 (il torneo tra i paesi della Valbossa) ha mandato in scena i tornei di scacchi e briscola.

Il primo, gestito dal Circolo Le Torri di Azzate del presidente Gianmarco Beraldo, è stato vinto dalla coppia di Lozza che in finale ha superato il team di Sumirago. Premiati anche i più piccoli partecipanti, Luca e Lucio, di 7 e 8 anni.

Invece, nel torneo di briscola è stata la squadra di Casale Litta a prevalere su Lozza.

Gran finale domenica 10 luglio: la mattina l’attesissima Camminata delle Piane Viscontee a Crosio della Valle. Nel pomeriggio, dalle 16, all’area feste di Mornago spettacolo di magia per i bambini e babydance. Alle 18.30 risottata per tutti (gratuita per i partecipanti a tutte le gare del Bossalito). Infine premiazione con la consegna del Palio al paese trionfatore.