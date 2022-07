Tris nazionale e Quinté: martedì speciale all’Ippodromo di Varese

Quattordici cavalli per la prima corsa, dodici per la quinta e ultima. La riunione di martedì 12 luglio all’Ippodromo di Varese (dalle 19,55) porta con sé corse numerose e – si prevede – combattute con due appuntamenti quali il “Redaelli” e il “Frattini” a fare da catalizzatori.

IL CLOU – La serata sarà particolare anche per la possibilità di giocare nell’ultima corsa il Quinté, scommessa che prevede di indovinare i primi cinque cavalli classificati: difficile ma intrigante per gli appassionati. Partiamo quindi dal clou per introdurre la consueta panoramica, il “Luciano Frattini” che si disputa sui 1.500 metri della pista in erba.

Il principale favorito del lotto sembra essere Sopran Belgrado affidato da Grizzetti alla monta di Antonio Fresu, cavallo che ama fare corsa di testa al pari di Raven’s Love, allieva dei Dettori con in sella Mario Sanna e di Amola, top weight ai comandi di Dario Di Tocco. Chi ha un peso basso e uno steccato ottimo è Davabina, allenata da Gonnelli con in sella Stefano Saiu; altri nomi interessanti sono quelli di Shurut, Hallo Black e Mulan. Il quinté pronosticato dagli esperti delle Bettole è: 2-1-4-5-7

TRIS NAZIONALE D’APERTURA – La prima corsa, affollata da 14 soggetti e destinata agli amatori, riveste particolare importanza perché è la seconda tris nazionale del giorno. Virginia Tavazzani apre il gruppo in sella a Cima Sound che però ha un peso proibitivo e ampiamente superiore agli avversari. Ida Chicken e So Fashinated potrebbero quindi duellare per il primo posto, anche se il pronostico rimane molto incerto.

LE ALTRE – La seconda corsa, premio “Ernesto Redaelli” è quella con la maggior dotazione di serata, handicap per 3 anni e oltre sui 2.150 metri su sabbia. In sei a giocarsi la vittoria, con Sopran Everest che a Varese lascia spesso il segno anche se è al rientro; l’alternativa è Mystic Knight al via con il numero 4 e un peso più abbordabile.

Terzo appuntamento della sera con il “Mario Grilli”, interessante maiden sui 2.100 metri della pista in erba. Bancodorio (con Pinna) e Baballi (con Fresu) sono le prime opzioni ma in questo genere di corse – tra debuttanti o cavalli da poco in pista – la sorpresa è dietro l’angolo.

La quarta corsa, infine, ha un buon montepremi e si disputa sui 1.400 metri della pista in sabbia. Si tratta di un handicap (il “Giulio Gorini”) nel quale si profila un duello tra Sos Help con Valeria Toccolini – che deve fare i conti con il peso – e She Looks Like Fun con Ivan Rossi, già vincente in questa corsa nel 2021. Da tenere d’occhio il duo del team Soldati formato da Sopran Brigida e Wendy Rhoades.