Il 27 agosto a Viggiù il concerto della rassegna “Interpretando suoni e luoghi”

Sabato 27 agosto alle ore 21.00 a Viggiù nella cornice di Villa Borromeo, in collaborazione con il Comune, appuntamento di fine agosto per la rassegna musicale itinerante “Interpretando suoni e luoghi” promossa e finanziata dalla Comunità Montana del

Piambello e dalla Comunità Montana Valli del Verbano, che sta attraversando il territorio valorizzando con musica di qualità luoghi “gioiello”.

Sarà l’interno dell’elegante Villa Borromeo, edificio tardo-neoclassico nel centro di Viggiù in via Borromeo, inserito in una graziosa cornice di verde, ad ospitare sonate di Bach, Haendel, Benedetto Marcello, eseguite da due musicisti di grande caratura: Stefano Maffizzoni al flauto e Roberto Loreggian al Clavicembalo.

Maffizzoni ha tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, Canada, Stati Uniti, ed è solista nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, come Docente tiene Master Classes in diverse Università in Messico, Conservatorio “Andrès Segovia” di Linares, British Columbia University di Vancouver, Hong Kong Academy for Performing Arts, Clark College Music Department Washington’s State, International Academy of Music di Minsk e San Pietroburgo.

Loreggian, diplomato con il massimo dei voti in organo e in clavicembalo, si è perfezionato presso il Conservatorio di L’Aja. La sua attività lo ha portato ad esibirsi in importanti sale tra cui Parco della Musica a Roma, Sala Verdi a Milano, Hercules saal a Monaco, Teatro Colon a Buenos Aires, Kioi Hall a Tokyo, Sala del conservatorio di Mosca e per i più importanti festival come MITO, Sagra Malatestiana, Festival Pergolesi Spontini, Festival dei due mondi Spoleto, Accademia di Santa Cecilia, Serate Musicali Milano, collaborando sia in veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre.

Il concerto è ad ingresso gratuito, consigliata la prenotazione: mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 pagina Facebook “Interpretando Suoni e luoghi”.