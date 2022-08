Alle Fornaci di Caldè la mostra subacquea “Immagini Sospese”

Si concluderà domenica 28, in piazza lago a Caldè di Castelveccana la mostra “Immagini Sospese”.

L’evento, come nelle edizioni precedenti, prevede una mostra di fotografie subacquee con il tema “Italia sommersa” disposte lungo un percorso subacqueo a 10 metri di profondità.

Per poterle osservare occorre indossare l’attrezzatura subacquea, ma domenica 28 agosto dopo pranzo saranno esposte al pubblico “in asciutto”. Verrà data la possibilità di potere entrare in possesso di questi scatti dietro a offerta libera che verrà interamente devoluta ad una associazione di volontari che da anni operano in Africa.

Gli scatti sono opera di diversi fotografi non professionisti italiani e svizzeri che si sono auto tassati e assieme ad uno sponsor della manifestazione hanno coperto i costi per la realizzazione delle stampe.