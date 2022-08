Chiavette USB personalizzabili come oggetto di marketing

Indubbiamente la chiavetta USB è un dispositivo sempre più presente nelle nostre vite, sia lavorative che personali, infatti è possibile trovarla nella valigetta di un manager, nell’astuccio di uno studente o semplicemente all’interno di un cassetto per custodire documenti e fotografie che per noi hanno un valore particolarmente importante. Questo oggetto, inoltre, può essere anche regalato come gadget per sponsorizzare la propria attività lavorativa, fidelizzare i consumatori ed aumentare il senso di appartenenza dei propri dipendenti.

Riguardo a quest’ultimo loro utilizzo è sempre più comune trovare siti internet su cui poter personalizzare, magari incidendo sopra un logo o uno slogan, e trovarle nelle più disparate forme…alcune sono veramente particolari ed accattivanti!

Le chiavette USB personalizzabili si distinguono in base al materiale con cui sono realizzate. Principalmente le possiamo trovare in plastica, in legno, in metallo ed in gomma.

Un altro elemento distintivo è la quantità di dati che possono contenere, è infatti possibile trovare sul mercato chiavette che hanno una memoria di appena 516 KB ed altre che arrivano a memorizzare fino a 32 GB… esistono proprio per tutte le necessità!

Le personalizzazioni, poi, possono realizzarsi tramite diverse tecnologie e lavorazioni, le più comuni sono: la tampografia, “che permette di riprodurre disegni, scritte e decorazioni con estrema semplicità” su tutte le superfici, da quelle piane a quelle irregolari; la serigrafia, una lavorazione che garantisce un grande impatto estetico e permette di lavorare, anche in questo caso, su ogni superficie; l’incisione laser, forse la tecnologia più utilizzata, che garantisce un’ottima qualità dell’incisione su diversi materiali e superfici, riuscendo a riprodurre fedelmente il disegno o la scritta desiderata.

Le chiavette USB personalizzate, come anticipato in precedenza, oggi sono soprattutto acquistate da coloro che intendono promuovere la propria attività commerciale e regalare come gadget, ma anche da enti no profit che, ad esempio, hanno organizzato una manifestazione e che intendono lasciare un ricordo a i propri partecipanti: potremmo pensare ad una società sportiva dilettantistica che ha organizzato un torneo di calcio per piccoli atleti ed ha deciso di regalargli una chiavetta USB a forma di pallone con sopra inciso il logo della società.

L’utilizzo che ne viene fatto, come appena descritto, assieme al fatto che per essere realizzate devono essere impiegate tecnologie complesse fa sì che nei vari siti internet sia presente una quantità minima ordinabile, che solitamente si attesta intorno alle 100 unità.

Le chiavette USB personalizzate, infatti, vengono vendute in lotti con quantità fisse e ne esistono per tutte le necessità…ce ne sono alcuni composti da 250 unità ed altri che arrivano a 3000 chiavette!!

La quantità elevata di questi dispositivi che vengono acquistati in un solo ordine comporta che il totale da pagare sia abbastanza sostanzioso, ma perfettamente adatto alle tasche di coloro che intendono investire su questo gadget, anche grazie ai bassi prezzi unitari presenti sui vari siti internet. Infatti questi possono variare da circa €3 per le chiavette più standard fino ad arrivare a circa € 8 per quelle più accattivanti e realizzate con materiali particolari.

Concludendo, le chiavette USB personalizzate sono un dispositivo utile e carino, che farà sicuramente piacere a chi lo riceve e gli permetterà di ricordarsi di voi.