“La Lega ora si mette in posa al palaghiaccio di Varese, ma l’aveva portato al collasso”

Il nuovo Palaghiaccio di Varese, “Acinque Ice Arena”, è pronto e ieri, lunedì 29 agosto, il Sindaco Davide Galimberti insieme ad alcuni componenti della sua Giunta sono andati a visitare la nuova struttura. Insieme a loro, Matteo Bianchi, Lega, partito che durante gli anni di restauro del Palaghiaccio ha fortemente polemizzato riguardo alla realizzazione del progetto. In occasione della visita alla struttura rinnovata, Bianchi ha voluto “tastare il terreno” con una dimostrazione delle sue abilità sul ghiaccio con la tenuta da Hockey.

“Occorre rinfrescare la memoria per capire meriti e demeriti riguardo la vicenda Palaghiaccio – ha affermato il Segretario del PD di Varese Luca Carignola – Un anno e mezzo fa la Lega presentava al Ministero un’interrogazione sulla questione, affermando che i lavori di riqualificazione avrebbero messo la pietra tombale sul glorioso mondo cittadino degli sport del ghiaccio. Oggi la Lega si mette in posa insieme agli atleti che riprendono gli allenamenti in una struttura completamente rinnovata, all’avanguardia, efficiente e moderna.

Di fatto l’amministrazione attuale ha ereditato da 20 anni di malgoverno leghista un impianto sportivo fatiscente e trascurato, che in soli due anni è stato rimesso a nuovo con un intervento finalizzato a restituire a tutta la città una struttura polifunzionale, che non solo da oggi proseguirà ad ospitare tutte le squadre sportive varesine, ma che sarà in grado di attirare i grandi eventi internazionali, consolidando così la vocazione sportiva del territorio”.

E prosegue: “Il comportamento tenuto sul Palaghiaccio in questi anni conferma quanto la Lega abbia fatto male alla provincia di Varese, e quanto sia stata inadeguata ad amministrare a livello locale e nazionale, in 20 anni si potevano costruire 10 nuovi palazzetti ed invece hanno fatto arrivare quello esistente al collasso. Fortunatamente il PD e la nuova amministrazione di centro sinistra in poco tempo ha recuperato le risorse, affidato i lavori ed aperto di nuovo la struttura: mentre il comune era al lavoro, il gruppo parlamentare della lega polemizzava e proponeva interrogazioni”.