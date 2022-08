“Luino di notte al buio, sembra Gotham City“

Egregio direttore,

Avevo dato un credito di fiducia all’amministrazione Bianchi che ci sconfisse pur rappresentando un’esigua minoranza. Ero ottimista perché gli assessori sono competenti. Dopo quasi due anni di questa giunta sono davvero molto deluso. Di notte non funzionano i lampioni, sembra di essere a Gotham City ma qui non ci sono Batman e Robin.

L’amministrazione è chiusa nel palazzo e non vive i problemi della città ma si trincera dietro inutili proposte ideologiche come le panchine rosse.

Vi è un avanzo di 1,4 milioni e di opere pubbliche non se ne vedono.

La giunta rossa di Luino inoltre avrebbe dovuto assegnare la presidenza del Consiglio comunale alla minoranza che insieme vale i 3/4 della Città.

Prima con demagogia volevano abolire questa figura definita inutile e ora l’hanno usata come strapuntino per accontentare il primo escluso dalla giunta.

Gli eventi culturali sono mediocri.

Palazzo Verbania è nel limbo.

Non esiste pianificazione di opere pubbliche.

Il sindaco mi ha detto che venderanno le colonne di piazza libertà e a oggi non vi è un progetto di nuova piazza.

La città oltre che buia e sporca.

Potrei continuare.

Mi fermo qui.

Non basta essere brave persone per governare.

Ci vuole visione.

Altrimenti meglio starsene a casa comodi.

Alessandro Franzetti

Già presidente del Consiglio Comunale di Luino