Angela Grimoldi presenta i suoi giardini vanitosi e incolti

Ha inaugurato sabato 17 settembre la mostra personale di Angela Grimoldi dal titolo “Vanitosi e incolti” alla Galleria Ghiggini di Varese.

In mostra una serie di opere scelte incentrate sul tema del giardino; il progetto espositivo presenta al pubblico la pittura decisa, intensa e suggestiva di Angela Grimoldi le cui opere, di diverso formato, sono caratterizzate da composizioni equilibrate che raffigurano giardini naturali, rispettati nella loro essenza originale, luoghi puri in cui l’intervento umano non impone trasformazioni forzate, ma cura e conserva.

Non solo vegetazione, i giardini di Angela Grimoldi sono arricchiti da dettagli curiosi, scorci di luoghi cari all’artista e figure misteriose; le opere in mostra sono omaggiate dalle parole scelte da Marita Viola: “Giardino: dalla radice indogermanica Gart o Hart, cioè cingere, circondare… e anche essere luogo definito, concluso. Ma non quello di Angela, profumato dalle erbe antiche dello sterrato, aperto all’ospite. Saluta la fine dell’estate con lo scolorarsi delle foglie, l’abbassarsi di steli e rami e si prepara al riposo, all’ascolto quieto delle radici. Solo i rossi e i viola delle fitolacche regalano bagliori di fiamma al pomeriggio di ottobre”.

Angela Grimoldi è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Renato Guttuso è il primo vero maestro di Angela che ha frequentato il suo studio di Velate. Pittrice di grandi formati e di raffinato mestiere, acquisito in tanti anni di lavoro con molteplici materiali e tecniche; Angela negli anni si è dedicata alla sperimentazione in diversi campi artistici realizzando quadri di importanti dimensioni e installazioni in Francia, Svizzera, Turchia, Cina e Giappone. I suoi lavori figurano in collezioni in Italia e all’estero.

“VANITOSI E INCOLTI” – Angela Grimoldi

Inaugurazione: sabato 17 settembre, ore 17.30

Fino al 8 ottobre 2022

Orario: da mercoledì a sabato 10-12.30/16-19

@ghiggini1822 – ingresso libero