Architetture d’aria nella ex chiesa di San Giovanni a Casciago

Il 25 settembre 2022, alle h.11.00 nella chiesa sconsacrata di San Giovanni a Casciago, verrà presentata la terza

edizione del progetto MADWORKSHOP ABROAD IN CASCIAGO con le installazioni degli architetti Matteo Simondi e Isabella Di Mille, due giovani neolaureati dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana.

I lavori site-specific degli architetti occupano la chiesa e il sagrato trasformandola. Le strutture pneumatiche

presentate – “Kromheol” di Matteo Simondi e “AirU” di Isabella Di Mille – esplorano i temi architettonici della

temporaneità e dello spazio, della leggerezza e del movimento, attraverso applicazioni di precise tecniche

strutturali e fisiche. Nell’occasione verranno anche esposti gli esercizi dell’atelier Blumer della serie “Monumenti Gonfiabili” degli architetti diplomati USI Andrea Scaparro, Moira Valente, Matteo Ravano, Sala Sali e due operedella serie “Liquid Mass” dell’architetto Anita Morvillo.

Con l’intento di promuovere la cultura artistica legata al design e all’architettura la fondazione “The Martin Architecture and Design Workshop” (Madworkshop: http://madworkshop.org/), con sede a Santa Monica in California, si impegna da anni a promuovere progetti e idee innovativi di studenti, architetti, designer e artisti che sperimentino il rapporto tra idea e costruzione (learning by doing). La collaborazione con l’architetto Riccardo Blumer e i suoi studenti dell’Accademia ha già visto prodotto il padiglione “Wall” presso la Biennale di Architettura di Venezia del 2018 (https://madworkshop.org/projects/automatic-architecture/), l’esposizione con il FAI a Villa Panza “Light Theaters” (https://madworkshop.org/projects/light-theaters/) e la performance “Feel the Air” come risultato dell’omonimo workshop tenuto da Blumer a Santa Monica (https://madworkshop.org/projects/riccardo-blumer-workshop/). Nel 2019 la fondazione californiana ha promosso, con la prima edizione del progetto Madworkshop in Casciago, l’installazione dell’architetto Sofia Boarino (https://vimeo.com/372687090?from=outro-embed), a cui sono susseguite, nell’edizione del 2021, le opere degli architetti Costanza Giordano, Giulia Perniola e Tatiana Pankina (https://www.youtube.com/embed/ANscWGUdyXg ).

Madworkshop Abroad è promosso in collaborazione con la Fondazione Teatro dell’Architettura di Mendrisio e in partenariato con il Comune di Casciago.

Luogo e date

Chiesa di San Giovanni, via Scalette 1, 21020 Casciago.

Vernisage domenica 25 Settembre h.11.00 (continua -18.00)

Sabato e domenica 1, 2 ottobre h.10.30-18.00

Trasporti

In treno:

Ferrovie Nord, fermata “Morosolo-Casciago” + 20 minuti a piedi

In pullman:

Linea urbana di Varese “M21 Casciago-Morosolo”, fermata “Casciago,Dell’Acqua-chiesa” + 2 minuti a piedi

Linea urbana di Varese “N20 47 Angera”, fermata “Varese, Supermercato di Masnago” + 8 minuti a piedi

Linea Urbana di Varese “E Varese, Oriani, Avigno”, fermata “Varese, Borghi fr.Alesini” + 10 minuti a piedi

In auto:

Si consiglia di parcheggiare presso il parcheggio del Comune di Casciago in Via Vittorio Emanuele II