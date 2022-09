Auto fuori strada a Carnago, in azione l’elisoccorso

È ancora da chiarire la dinamica che ha fatto uscire fuori dalla sede stradale, verso le ore 12.45 di giovedì 8 settembre, un’auto in via Giuseppe Verdi a Carnago, sulla Strada Provinciale 20.

Per soccorrere l’autista, oltre al personale sanitario della Sos del Seprio, anche l’elisoccorso da Como.

I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare ad estrarre la persona dalla macchina e mettere in sicurezza l’area dell’incidente. La donna ferita, 46 anni, è stata poi trasferita in ospedale con l’elicottero medico in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Via Verdi è stata chiusa al traffico per permettere agli operatori di svolgere i soccorsi in sicurezza.