Indimenticabile Goodwood: in 200 a Cittiglio per festeggiare Giuseppe Saronni

Una grande giornata per ricordare una grande vittoria. L’appuntamento di Cittiglio con Giuseppe Saronni in onore del quarantennale del successo iridato di Goodwood, in Inghilterra (5 settembre 1982) si è rivelato un successo.

Nel paese di Alfredo Binda – che di Mondiali ne vinse ben tre – sono arrivati in 200 per partecipare alla pedalata con il campione di Parabiago, un appuntamento organizzato da Ciclovarese sotto l’egida federale, con il patrocinio del Comune di Cittiglio e con l’indispensabile supporto tecnico della SC Orinese e del GS Contini.

Accanto a Saronni, in sella, tanti ex professionisti che facevano parte del gruppo di allora: da Silvano Contini (il leggiunese, in carriera, vinse una Liegi-Bastogne-Liegi) al velocista Giovanni Mantovani (che batté Saronni nella Tre Valli del 1985), da Roberto Ceruti a Gianluigi Carretta sino a Ennio Vanotti, Alessandro Pozzi e Mario Lanzafame.

Tanti i cicloamatori tifosi di Saronni arrivate da diverse regioni d’Italia, alcuni dei quali con indosso le divise vestite dal “re di Goodwood” durante la sua carriera lunga (14 stagioni) e vincente (141 successi). Saronni si è reso disponibile per una lunga serie di saluti, autografi, fotografie: tutti i presenti hanno inoltre ricevuto un ricordo della giornata attraverso la maglietta celebrativa.

Nella circostanza, alla presenza del sindaco Rossella Magnani, i tre gruppi più numerosi sono stati premiati con una maglia iridata a ricordo dell’impresa – la celebre “fucilata” – di Goodwood. (foto di Giordano Azzimonti)

Vincenzo Tolomeo presidente del Gruppo Sportivo Contini di Monvalle, la formazione più rappresentata nell’evento pedalato, ricorderà a lungo questa giornata che lo ha visto sul palco con l’iridato, al secondo posto il team Ciclovarese e terzo premio per il Gruppo Amici di Parabiago.