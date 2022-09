La Biblioteca di Varese dà il via a un programma di letture, laboratori, giochi e incontri

Torna la rassegna dedicata alla promozione di lettura e incontri che fanno della biblioteca un luogo di promozione culturale grazie al coinvolgimento di realtà del territorio. Le iniziative, in programma dal 16 settembre al 4 dicembre, spaziano da laboratori, letture animate, giochi da tavolo, incontri e molto altro.

«Continua l’esperienza di #InBiblioteca – dichiara l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – .Ancora una volta la biblioteca della nostra Città si apre alle proposte che giungono dal territorio, diventando uno spazio in cui la cultura del libro sperimenta percorsi nuovi ed originali. Si va dalle consuete conferenze, all’interpretazione di testi a tema, da esperienze ludiche, ad approfondimenti originali e curiosi. Proposte che tengono conto dei bisogni diversi di ogni fascia di età. Come avviene ormai da alcuni anni, la nostra biblioteca si presenta come un vero e proprio laboratorio, in grado di intercettare i bisogni dei suoi numerosi utenti e offrire risposte pensate e progettate insieme a chi già opera nei settori più diversi dell’animazione sociale. Esattamente come il libro sia apre al lettore, introducendolo in un mondo tutto da scoprire e accompagnandolo in un viaggio avventuroso, così la biblioteca diventa per la Città un territorio sempre nuovo, da vivere e da esplorare. L’unica cosa che si richiede al visitatore è la voglia di avventura e la disponibilità a divertirsi.”

Tutti gli eventi avranno luogo nella Biblioteca Civica di Varese. L’ingresso, dove non espressamente indicato, è libero con prenotazione consigliata dati i posti limitati.

Tutto il programma della rassegna al link: Libretto #InBiblioteca 2022