La festa della Croce rossa e degli Alpini a Induno Olona

Tante e di tutte le età le persone che domenica 25 settembre hanno partecipato alla festa organizzata a Induno Olona dalla Croce rossa italiana Comitato della Valceresio e dall’Associazione nazionale Alpini di Induno. Una giornata di svago e serenità, ma anche una bella occasione per conoscere il lavoro delle associazioni, scoprire come si svolgono le operazioni di soccorso e incontrare i volontari.

Fin dal mattino e per tutta la giornata, le famiglie sono passate dai volontari di Cri per la misurazione dei parametri, oppure incuriositi dalle dimostrazioni di salvataggio, dalle simulazioni di soccorso o dalla mostra fotografica che ha ripercorso la storia del comitato. Sono però state le voci e i sorrisi dei bambini ad accompagnare la manifestazione, coinvolti nei giochi e nelle attività a cura del gruppo giovani della Cri Valceresio. Ovviamente non è mancato il momento di ristoro, col rancio alpino preparato dalla Pro loco di Induno Olona.

«Una domenica – commenta il Comitato Valceresio della Cri – che ci ha permesso di incontrare nuove persone e di far conoscere al di fuori delle mura della nostra sede il nostro mondo, le attività, i servizi, le proposte per i più giovani, ma anche i nostri bisogni e la continua ricerca di fondi per garantire la continuità dei molteplici servizi attivi e necessari».

«Una giornata ben riuscita – aggiungono i volontari della Cri Valceresio – per la quale dobbiamo dire molti grazie, a partire dalle tante persone che sono venute a trovarci. Grazie all’amministrazione comunale di Induno Olona, e al suo sindaco, per la presenza e la concessione del patrocinio all’iniziativa. Grazie all’Associazione nazionale Alpini di Induno Olona per la preziosa collaborazione e per aver accettato il nostro invito a fare festa insieme. Grazie a Avis Valceresio e Associazione Caos (Centro ascolto operate al aeno) anche in questa occasione per noi importante sono stati al nostro fianco. Grazie alla Pro loco di Induno Olona per il buonissimo pranzo proposto. Grazie alle infermiere volontarie per la loro disponibilità e competenza. Grazie al personale di Areu del Nue (Numero unico di emergenza 112), che hanno permesso l’ottima riuscita della simulazione di soccorso. E infine grazie a ogni singolo volontario che si è speso per metterci un po’ di sé e permettere la riuscita dell’iniziativa».