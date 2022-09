La Lega Pro visita il nuovo Palaghiaccio e lo stadio

Venerdì mattina Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro e vicepresidente FIGC, il vicepresidente Lega Pro Luigi Ludovici e Angelo De Amiciz, coordinatore dello sviluppo strategico delle infrastrutture sportive della Lega Pro, sono stati a Varese per visitare insieme al sindaco Davide Galimberti l’impianto sportivo del Palaghiaccio, completamente rinnovato. A seguire un sopralluogo allo stadio e un incontro a Palazzo Estense tra l’amministrazione, Lega Pro e i vertici di pallacanestro Varese.

«La riqualificazione dell’impianto sportivo del palaghiaccio è un modello di successo della possibile collaborazione tra pubblico e privato per realizzare grandi progetti sportivi – spiega il sindaco Davide Galimberti – un modello che grazie all’interessamento di Lega Pro può essere ripetuto anche per l’intervento sullo stadio, con la possibilità di reperire fondi pubblici e privati per investire sulla riqualificazione della struttura».

Il presidente Ghirelli ha ribadito la volontà della Lega Pro di supportare le città interessate nel percorso di ammodernamento degli stadi, spiegando: «Per Varese la sinergia con il basket potrebbe essere davvero una sperimentazione di grande successo, poiché gli stadi che noi abbiamo in mente sono in verità delle strutture aperte sempre in grado di soddisfare le esigenze degli amanti dello sport. La sintonia tra noi e l’amministrazione è ottima ed auspichiamo che anche lo storico Franco Ossola, mutuando l’esperienza del palaghiaccio o altre ipotesi di partenariato, possa essere riqualificato. La vicinanza al palazzetto dello sport consente di dar vita ad un vero quartiere sportivo».

«Dopo i grandi eventi internazionali di canotaggio, la riqualificazione del palaghiaccio e il progetto di riqualificazione del palazzetto del basket in partenza a breve, la nostra città rafforza sempre più la sua vocazione sportiva, un tratto che la caratterizza storicamente” – aggiungono gli assessori allo Sport Stefano Malerba e ai Lavori pubblici Andrea Civati.