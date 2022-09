L’auto si ribalta nel canale: morta 91enne a Milano

L’hanno trovata ancora nell’auto invasa da mezzo metro d’acqua, e senza vita. Milano ore 14 e 30 circa in via Cusago 275: i vigili del fuoco di via Messina trovano l’auto, una Ford Ka ribaltata in un canale di irrigazione.

All’interno, nell’abitacolo, il corpo senza vita di una donna di 91 anni.

Inutile la corsa di ben due automediche e di quattro squadre dei vigili del fuoco: la donna era oramai deceduta.

Sulla questione indagano i carabinieri della Compagnia di Corsico.