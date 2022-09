Massimo Garavaglia è il nuovo amministratore delegato di IRCA

Il Gruppo IRCA, leader italiano nella produzione di cioccolato, creme ed ingredienti specializzati per la pasticceria artigianale, panificazione e gelateria ha nominato alla fine di agosto Massimo Garavaglia Amministratore Delegato e Sami Kahale a Presidente del Consiglio di Amministrazione, con effetto dal 1° settembre 2022.

Massimo Garavaglia porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in tre decenni nel settore degli ingredienti alimentari. Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo in Barry Callebaut, azienda leader globale nel settore del cioccolato e degli ingredienti, tra cui quella di Presidente per le Americhe (2006-2009), Presidente per l’Europa Occidentale (2009-2015) e Presidente per la regione EMEA (2015-2020). Dal 2020, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di De’ Longhi, gruppo leader nel settore dei piccoli elettrodomestici e macchine da caffè. Massimo Garavaglia sostituirà Paolo Perego, il quale ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della società dal 2018, e che rimarrà nel Consiglio di Amministrazione di IRCA fino alla fine dell’anno.

Anche il dott. Kahale porta con sé una grande esperienza in settori rilevanti, avendo ricoperto per oltre quindici anni incarichi di rilievo in P&G, da ultimo come Vicepresidente per il Sud Europa; più recentemente Kahale ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Esselunga, una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione.

Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent International e membro del Consiglio di Amministrazione di IRCA S.p.A., commenta: “A nome di Advent International e del Consiglio di Amministrazione di IRCA, desidero esprimere la nostra gratitudine e riconoscimento per i risultati ottenuti dall’azienda sotto la guida di Paolo Perego. Paolo, insieme al team di IRCA, ha creato un’azienda leader internazionale nel mercato degli ingredienti, nella quale siamo orgogliosi di aver investito quest’anno. Siamo entusiasti di poter contare sulla leadership e sull’esperienza di Massimo Garavaglia e Sami Kahale nel prossimo capitolo della storia di crescita di IRCA e diamo loro il benvenuto nel Gruppo.”

Massimo Garavaglia: “Sono onorato di avere ricevuto questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team di IRCA in tutto il mondo. Ritengo che IRCA abbia delle solide basi, un modello di business collaudato ed un team di grande talento – fattori che posizionano l’azienda al meglio per la crescita futura.”

Sami Kahale commenta: “È un vero piacere assumere questo incarico e voglio ringraziare Advent International per questa opportunità. IRCA gode di una comprovata esperienza nell’offrire un’impareggiabile soluzione “one stop shop” in un mercato frammentato, in crescita e con grande potenziale. Abbiamo un piano ambizioso per il futuro, e grazie alla leadership di un forte management team supportato dal neonominato Consiglio di Amministrazione, sono sicuro che raggiungeremo con successo i nostri obiettivi.”