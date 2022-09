Matteo Salvini: “Siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti”

«Sono andato a letto incazzato nero ma mi sono svegliato carico a molla». Parola di Matteo Salvini che in una conferenza stampa in via Bellerio ha fatto un analisi del voto, il giorno dopo lo spoglio.

«Sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani per cinque anni – ha detto –. Il Carroccio è il secondo partito del centrodestra e ce la giochiamo con il Pd al fotofinish. È un bel gruppo parlamentare il nostro, è una bella squadra di donne e uomini che rappresentano tutto il Paese».

«Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra – ha aggiunto il leader della Lega –Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo»

Ma Salvini non nasconde anche la delusione: «Il dato dell’affluenza è sconfortante a livello generale e ringrazio chi ha votato. C’è però un enorme margine di recupero, di fiducia e di credibilità». «Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato, ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti. Entro la fine dell’anno – ha aggiunto Salvini – faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi l’anno prossimo faremo i congressi provinciali e regionali».

Secondo Salvini è stata «premiata l’opposizione: Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione»

Sulla Lombardia «ho letto analisi simpatiche. Ma il centrodestra è sopra il 50% nella Regione». Quindi, anche «in ottica Regionali, la squadra che vince non si cambia». «Quando la Lega governa e può portare avanti le sue battaglie non ce n’è per nessuno», ha aggiunto Salvini.