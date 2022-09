Online “Meglio di te”, il nuovo singolo della band Varesotta “Il Vertice”

Esce oggi (venerdì 2 settembre) su tutte le piattaforme streaming “Meglio di te”, il secondo singolo che anticipa il nuovo EP della band Varesotta Il Vertice.

Prodotto e registrato a Milano da Marco Ulcigrai (Il Triangolo, Ministri) e masterizzato all’Eleven studio di Busto Arsizio.

«Quante “Pastiglie” siamo disposti ad ingoiare per sentirci migliori degli degli altri?». Un testo ricco di metafore per raccontare i controsensi che ci siamo imposti per sentirci più adatti a questi tempi. Appoggiata su chitarre distorte e una voce potente dall’inizio alla fine, “Meglio di te” vuole essere un monito, uno slogan da piazza per invitarci a riflettere su quante cose reputiamo essenziali senza che effettivamente lo siano».

LA BAND

Nasce tutto nel marzo del 2016 da cinque ragazzi con percorsi musicali differenti. Accomunati dalla passione per il rock e la vita di provincia decidono di intraprendere questo progetto con lo scopo di creare canzoni inedite.

Nel marzo 2019 esce L’EP autoprodotto “Tentacoli di periferia”. Nel 2022 collaborano con Marco Ulcigrai per la produzione dei nuovi brani.

IL VERTICE è composto da Marco Belli (voce), Luca Pennella (chitarra solista), Andrea Tardugno (basso), Raffaele Anzilotti (chitarra ritmica), William Rigotto (batteria).

CONTATTI

MAIL: ilverticeband@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/IlVertice

Instagram: @ilverticeband

Ascolta https://linktr.ee/ilverticeband