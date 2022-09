Pro Patria – Renate in diretta

Un singolare derby, quello in scena di oggi – sabato 24 settembre – allo Speroni di Busto Arsizio. La quinta giornata del girone A di Serie C vede infatti il derby dei “grandi felini lombardi“: da una parte i tigrotti bustocchi della Pro Patria – in cerca di punti dopo la sconfitta a Padova – dall’altra, nel ruolo degli ospiti, le pantere nere del Renate, reduci dalla vittoria contro la Juventus NG. I tre punti conquistati in Brianza hanno permesso al Renate di raggiungere proprio i biancoblu a sette punti in classifica.

Squadre in campo alle 14:30, seguite insieme a VareseNews il racconto testuale in diretta dallo stadio con #direttavn.