Primo giorno di scuola tra sorrisi, lacrime e traffico

Primo giorno di scuola per i piccoli studenti varesini: quello di lunedì 12 settembre è stato infatti il giorno di avvio delle lezioni per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e protagonisti sono stati soprattutto i bimbi della prima elementare, ai loro primi passi nel mondo della scuola.

Una mattinata piena di emozioni, per i genitori e per i piccoli studenti. Ma anche una mattinata di traffico intenso, a cui ci eravamo disabituati. Forti rallentamenti in uscita da Varese e una colonna continua sulla varesina tra Tradate e Castiglione Olona sono le prime segnalazioni giunte in redazione.

TANTI SORRISI: SI RITORNA SENZA MASCHERINA E SENZA DAD

Questa prima giornata è segnata anche dal ritorno alla normalità sanitaria: i bambini possono tornare in aula senza mascherina e la DAD è stata eliminata. La metteranno solo i bambini che accuseranno i sintomi del raffreddore.

Per chi ha cominciato le elementari l’anno scorso, è la prima occasione per vedere i sorrisi di tutti i compagni di scuola, e anche la folla di genitori in attesa all’esterno della loro entrata è riuscita per la prima volta a riconoscersi.