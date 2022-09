Scontro mortale a Busto Arsizio nella mattinata di martedì 20 settembre, intorno alle 9. Due le auto coinvolte, nella zona industriale di Sacconago, all’incrocio tra via Marzoli Massari e via Stefano Ferrario.

Galleria fotografica Scontro tra due auto a Busto Arsizio, morto un uomo di 51 anni 4 di 5

Tre le persone coinvolte, di cui una deceduta. I feriti sono un uomo di 47 anni e una donna di 42. La vittima era residente a Busto Arsizio, viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf, aveva 51 anni ed era di origini marocchine.

Secondo la prima ricostruzione la donna alla guida di un suv nero proveniva da via Ferrario e avrebbe centrato in pieno la Golf che proveniva dalla perpendicolare via Massari Marzoli, colpendo la parte del passeggero.

Sul posto Polizia Locale di Busto Arsizio, i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dell’uomo deceduto, due ambulanze e un’automedica dell’Areu.