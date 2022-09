Scossa di terremoto in Liguria, in mattinata hanno tremato le Marche

Dopo il sisma nelle Marche, avvertito a metà giornata, la terra trema anche in Liguria dove una scossa di intensità 4.1 è stata registrata dall’Ingv nel comune di Bargagli, in provincia di Genova e avvertita in tutta la Regione.

Un episodio che arriva a poche ore di distanza da quello che aveva interessato Ascoli Piceno dove un terremoto di magnitudo ML 4.1 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 12:24. L’epicentro è stato localizzato 4 km da Folignano in provincia di Ascoli Piceno, al confine con la provincia di Teramo, con ipocentro a una profondità di circa 24 km. L’evento è stato seguito da un secondo terremoto di magnitudo ML 3.6 circa un minuto dopo. Altri eventi, principalmente strumentali, sono avvenuti nei minuti successivi. Fino alle ore 13 ne sono stati localizzati in totale 16, di magnitudo compresa tra 1.2 e 4.1.