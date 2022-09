“Senza Forza Italia il centrodestra non esisterebbe”

La sede di Forza Italia di via Marcobi a Varese ha ospitato questa mattina, sabato 10 settembre, la conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre: la capolista Cristina Rossello, Andrea Orsini, Melania Rizzoli, Simone Longhini, per la Camera; Licia Ronzulli, Alberto Barachini, Stefania Craxi, Adriano Paroli per il Senato.

“Ci rendiamo conto che avere opportunità di dialogo col nostro elettorato è importante per affrontare le tante crisi che sconvolgono il nostro Paese – ha affermato la capolista Cristina Rossello – Il post pandemia, il problema della penuria e del rincaro delle materie prime, l’eccessiva burocratizzazione e soprattutto una guerra che si combatte proprio qui, in Europa. Sono tutte problematiche prese in considerazione nel programma stilato dal presidente Berlusconi”.

Forza Italia punta in alto a Varese, ponendosi l’obbiettivo di riportare Berlusconi in Senato, come affermato dalla candidata Melania Rizzoli, Assessore alla formazione e lavoro in Regione Lombardia: “Non esisterebbe centrodestra senza Forza Italia”.

Il programma proposto dal centrodestra, è composto da 15 punti che spaziano tra numerose tematiche: più Italia in Europa, Riforme Istituzionali di giustizia e pubblica amministrazione, fisco equo, sostegno alla famiglia, contrasto all’immigrazione, salute, lavoro, cultura, ambiente, scuola e giovani.

Lo speciale elettorale di Varesenews