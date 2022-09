Synergie Tradate. Chi porta un amico trova un tesoro

Il nostro ruolo in una rete relazionale può e deve essere anche quello di ponte tra persone che ancora non sono in contatto, ma insieme potrebbero dare vita a qualcosa di nuovo, da cui magari anche tu potrai trarre giovamento.

Da questo nostro pensiero nasce il progetto Chi porta un amico trova un tesoro che invita tutti i lavoratori attivi a presentare un proprio amico alla filiale di Synergie Tradate.

Se la segnalazione genererà un rapporto di lavoro di più di sei mesi la tua segnalazione verrà ricompensata.

Non aspettare! Contatta Synergie filiale di Tradate per conoscere nel dettaglio l’iniziativa. Puoi recarti direttamente presso l’ufficio di Corso Paolo Bernacchi 176, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; oppure chiamando il numero 03318420888; o infine, scrivendo all’indirizzo tradate1@synergie-italia.it