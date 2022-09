Tre Valli formato World Tour: anche Tadej Pogacar vuole vincere a Varese

Sarà una Tre Valli Varesine formato World Tour quella che si disputerà il prossimo martedì 4 ottobre con partenza da Busto Arsizio e arrivo in via Sacco, davanti a Palazzo Estense. A margine della presentazione ufficiale delle tre gare del Trittico Regione Lombardia, svoltasi stamattina a Milano (giovedì 22 settembre), la Società Ciclistica Alfredo Binda ha reso nota una parte dei corridori e delle 25 squadre iscritte alla classica di casa nostra.

Saranno ben 16 i team appartenenti al massimo circuito ciclistico mondiale presenti a Varese, sui 18 totali: praticamente soltanto la Quick Step-Alpha Vinyl e la Bahrein Victorious non saranno in corsa per centrare una vittoria che lo scorso anno nella sua 100ma edizione è andata al “rosso di Buja”, Alessandro De Marchi.

Il nome più rilevante tra quelli iscritti fino a ora è quello di Tadej Pogacar che nel 2021 finì terzo: il vincitore di due Tour de France, secondo quest’anno dietro a Vingegaard, capitanerà una UAE Emirates che si preannuncia fortissima con il nostro Alessandro Covi, con l’astro nascente Ayuso e con un cast che comprende Almeida, Soler, Formolo e Majka.

La Tre Valli 2022 sarà anche occasione per salutare due giganteschi protagonisti dell’era moderna, Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde i quali si ritireranno a fine stagione. Nibali vinse a Varese nel 2015 infiammando una folla che si aspettava solo di vedere il capitano dell’Astana davanti a tutti: il siciliano vive e si allena a Lugano ed è di nuovo alla testa della formazione kazaka nella quale ci sarà anche Fabio Felline. Lo spagnolo della Movistar, iridato nel 2018, ha vinto oltre 130 gare in carriera e proverà a lasciare il segno in una classica che ben conosce.

Antonio Rossi, Attilio Fontana e Renzo Oldani alla presentazione del Trittico Regione Lombardia

Altri big sono preannunciati con EF Easypost e Ineos Grenadiers: il team in maglia rosa punta su Alberto Bettiol (una delle punte dell’Italia ai Mondiali di domenica 25) e su Esteban Chaves, già “re” di un Lombardia e possibile protagonista su questo percorso; lo squadrone britannico ha invece scelto Tao Geoghegan Hart, famoso per avere vinto il Giro d’Italia nel 2020. Anche gli “australiani di Varese” del team BikeExchange schierano una punta di diamante del calibro di Michael Matthews mentre tra gli italiani ci sono Giulio Ciccone con la Trek-Segafredo e l’eterno Domenico Pozzovivo con il brillante team belga Intermarché-Wanty-Gobert.

Gli altri capitani di rilievo sono il russo Vlasov (Bora), il francese David Gaudu (Groupama-FDJ), l’olandese Robert Gesink (Jumbo-Visma) mentre non mancano i team che puntano sui corridori italiani tra le loro fila come il campione in carica De Marchi (Israel, con Jakob Fuglsang), Vendrame (Ag2r-Citroen) o Conca (Lotto-Soudal).

Da tenere d’occhio anche le squadre Professional a partire dalla Alpecin-Deceunink di Oldani e Sbaragli, la Arkea-Samsic di Warren Barguil (queste due formazioni passeranno nel World Tour l’anno venturo), la TotalEnergies di Pierre Latour e le italiane con la Eolo-Kometa di Ivan Basso che si affiderà al proprio miglior uomo per le corse di un giorno, ovvero Vincenzo Albanese. Ai nastri di partenza anche Lorenzo Fortunato, vincitore sullo Zoncolan al Giro nel 2021. Se la Drone Hopper Androni non ha ancora svelato i suoi piani, la Bardiani-CSF ha già affidato il ruolo di capitano a Enrico Battaglin; vedremo se ci sarà spazio anche per la maglia tricolore di Filippo Zana.

IL PERCORSO

La Tre Valli maschile scatterà dal Museo del Tessile a Busto Arsizio a mezzogiorno e si concluderà in via Sacco a Varese tra le 16,30 e le 17. Lasciata Busto dopo aver percorso un anello iniziale, la corsa si dirigerà sulla strada provinciale numero 20 in direzione nord, quindi attraversando località come Fagnano Olona, Cairate, Lonate Ceppino, Carnago, Caronno Varesino sino a giungere a Morazzone. Da qui si scenderà verso Gazzada Schianno, Buguggiate, Capolago per poi entrare a Varese da Bobbiate. Sono quindi previsti otto giri nel circuito interno a Varese che ha nel Montello il suo “picco” mentre le ultime due tornate, come già accaduto negli anni recenti, toccheranno gli abitati di Calcinate del Pesce, Morosolo e Casciago prima di fare ritorno nella Città Giardino.

SQUADRE ISCRITTE

World Tour: Ag2r-Citroen (Fra); Astana (Kaz); Bora-Hansgrohe (Ger); Cofidis (Spa); EF-Easypost (Usa); Groupama-FDJ (Fra); Ineos-Grenadiers (Gbr); Intermarché-Wanty-Gobert (Bel); Israel-Premier Tech (Isr); Lotto-Soudal (Bel); Movistar (Spa); BikeExchange-Jayco (Aus); Team DSM (Ola); Jumbo-Visma (Ola); Trek-Segafredo (Usa); UAE Team Emirates (Uae).

Professional: Alpecin-Deceuninck (Bel); Bardiani CSF Faizané (Ita); Bingoal Pauwels (Bel); Caja Rural-Seguros Sga (Spa); Drone Hopper-Androni (Ita); Eolo-Kometa (Ita); Kern Pharma (Spa); Arkea-Samsic (Fra); TotalEnergies (Fra).