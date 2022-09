Un’estate bollente, lo sciopero di venerdì 16 settembre e gli scuolabus aboliti nel podcast del 14 settembre

Le notizie di mercoledì 14 settembre

Il Centro Geofisico Prealpino ha pubblicato, come ogni mese, il rendiconto climatico di agosto che conferma come quella del 2022 sia stata la seconda estate più calda degli ultimi 30 anni, superata solo dal 2003. A questo dato già preoccupante si aggiunge il fatto che agosto 2022 è stato il più secco dal ’66. Con una temperatura media di 25.8°C il mese di agosto a Varese si posiziona al secondo posto tra quelli più caldi dopo il 2003. E la magra del lago di Varese è arrivata a toccare -71 cm dallo zero idrometrico, livello mai raggiunto almeno dal 2008 quando sono iniziate le misure del CGP.

Una lunga serie di aggressioni e pestaggi che hanno visto come vittime autisti e controllori del trasporto pubblico locale è all’origine dello sciopero nazionale di otto ore indetto dai sindacati di categoria per venerdì 16 settembre. Una ventina gli episodi denunciati solo negli ultimi tre mesi, e ora la misura è colma. Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl hanno deciso di dare un segnale forte alle aziende ma anche alla politica perché si prendano provvedimenti. Ad astenersi dal lavoro per otto ore in segno di protesta e di solidarietà, anche il personale addetto alle biglietterie e tutti i lavoratori degli uffici, gli ausiliari del traffico, il personale degli uffici e della trazione. Per quanto riguarda i servizi di trasporto locale (autobus urbani ed extraurbani) della provincia di Varese lo sciopero si svolgerà dalle 15,30 fino alla fine del servizio.

Comincia così la riflessione di un nostro ex collega Lorenzo Franzetti, oggi titolare della Bottega del Romeo di Ispra che sarebbe riduttivo definire storico negozio di biciclette. Per Lorenzo la questione della mobilità sostenibile è vitale per la qualità della vita dei nostri piccoli paesi di provincia ed è un fatto anche lo scarsissimo interesse delle amministrazioni per un trasporto pubblico locale strategico. Si tolgono i servizi (in questo caso lo Scuolabus), ma non si fa nulla (e non si ha il coraggio di farlo) per rendere le strade a misura di bambino, di ciclista, di pedone. Il tema è importante e attuale. Se avete esempio positivi, proposte concrete o semplicemente volete raccontare la vostra esperienza scrivete a redazione@varesenews.it.

Arriverà in consiglio regionale della Lombardia il prossimo 18 ottobre la richiesta di fusione dei tre comuni varesini Bardello, Malgesso e Bregano. I consiglieri sono invitati ad approvare la legge che autorizza la nascita del nuovo ente pubblico, la somma di tre che, con il referendum svolto lo scorso febbraio e approvato a larga maggioranza, hanno deciso per la via della fusione. La nuova realtà amministrativa che si chiamerà Bardello con Malgesso e Bregano.

Si terrà dal 18 al 22 settembre 2022 la prima edizione di “Cinema in Festa”, l’iniziativa pensata dall’associazione delle industrie cinematografiche (Anica) e degli esercenti (Anec), con il supporto del Ministero della cultura e dei David di Donatello, per invogliare il pubblico a tornare in sala. Per cinque giorni, dalla domenica al giovedì – dal 18 al 22 settembre 2022 – l’ingresso alle sale è di 3,50 euro.