Al via “BA Teatro”, primo appuntamento con Animal Farm

Lunedì 31 ottobre alle ore 21.00 presso lo Spazioteatro Alberto Caprioli di via Galvani 2 bis andrà in scena “Animal Farm”, adattamento del capolavoro di George Orwell, allestito in una sorta di “reality show” per rendere, se ce ne fosse bisogno, ancora più concreta l’attualità dell’opera.

Si tratta del primo spettacolo del cartellone teatrale cittadino BA Teatro, coordinato dall’Amministrazione comunale, che sarà presentato il 3 novembre.

La messa in scena si allontana dal modello naturalistico del romanzo di Orwell. Gli attori sono facilmente individuabili e riconoscibili nelle rispettive parti. Ciò avviene grazie all’uso di maschere dalla foggia animale che tuttavia consentono al pubblico di intravedere il volto e le espressioni dell’interprete. I contributi video e i collegamenti in diretta permettono di ricreare quell’effetto corale così importante per questo spettacolo.

Lo spettacolo in lingua originale, prodotto da Palkettostage, è sottotitolato in italiano attraverso un display posto alla base del palcoscenico, la regia è affidata a John O’Connor e Manuel Renga.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà come d’abitudine intrattenersi con gli artisti condividendo con loro un drink gentilmente offerto dalla Produzione.

I biglietti potranno essere acquistati tramite prenotazione telefonica al numero 0331.677300 dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, sul sito www.palketto.it o in teatro la sera stessa dello spettacolo; il costo è €18,00 per il posto unico, e ridotto €15,00 per gli studenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio stampa Palkettostage al numero 0331.677300 (dal lunedì al venerdì 9-13 e 14- 18) oppure scrivendo all’indirizzo e-mail production@palketto.it

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Teatro di prosa in lingua inglese con sottotitoli in italiano

Produzione: PALKETTOSTAGE

Direzione Artistica: Cetti Fava

Direzione Organizzativa: Marina Caprioli.