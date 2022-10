Alla scoperta della Protezione Civile a Somma Lombardo

Sabato 15 ottobre avrà luogo, in piazza Vittorio Veneto, la Giornata della Sicurezza e della Prevenzione, iniziativa che si colloca all’interno della Settimana Nazionale della Protezione Civile e volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione civile, a promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini: un appuntamento irrinunciabile per grandi e piccini, nel panorama culturale sociale di Somma Lombardo.

« La settimana Nazionale della Protezione Civile è un’occasione importante per la nostra realtà per farsi

conoscere anche al di fuori dei contesti canonici in cui è protagonista, ovvero quando ci sono emergenze o calamità», conferma il coordinatore Gruppo Prociv di Somma Lombardo, Roberto Sanna.

Si parlerà, infatti, di Piano comunale di protezione civile, dei rischi e dei comportamenti più corretti da adottare in caso di calamità; ma anche del dovere di impegnarsi per essere informati e preparati ad affrontare eventuali emergenze per mettere in sicurezza sé stessi e la propria famiglia e per agevolare le operazioni di soccorso.

A partire dalle ore 9.30 e per l’intera giornata, ai gazebo posizionati nell’area antistante il palazzo comunale e la chiesa di Sant’Agnese, operatori della Polizia Locale e volontari di Protezione Civile e del Parco del Ticino, saranno pronti a rispondere alle domande e curiosità dei cittadini.

Sarà anche l’occasione per poter osservare da vicino i mezzi e le attrezzature abitualmente utilizzate per le operazioni in emergenza e per la sicurezza dei cittadini nelle quotidiane attività; strumenti di lavoro che verranno poi solennemente benedetti a fine giornata. Non mancheranno momenti di divertimento e gioco per i più piccini e golose sorprese.