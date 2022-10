Da Buguggiate al Perù …in bicicletta. Con un biglietto di sola andata

Ciao! Mi chiamo Marco! 34 anni sono di Buguggiate. Perennemente innamorato dei viaggi e della bicicletta, il 17 agosto ho iniziato la mia nuova avventura-direzione America Latina! Un solo biglietto di andata e la mia Mountain bike al seguito. Partenza da Lima, Perù.

La mia prima meta sono state le Ande. Dopo aver pedalato per chilometri tra piccoli villaggi e strade più o meno difficoltose, raggiungo “Abra De Anticona”, con i suoi 4818 mt di altitudine e con non poche difficoltà di respirazione. Una volta raggiunto l’altopiano Andino, proseguo verso sud, passando villaggi sperduti e abitati da pochissimi locali. Dopo venti giorni circa ho raggiunto Cuzco, cittadina turistica piena di vita, movimentata e affollata da europei e non solo. Da Cuzco mi sposto alla Laguna Humantay – 4200 mt – per poi visitare nei giorni scorsi la famosa località del Machu Picchu.

Amo pedalare in posti così, assaporare il paesaggio, annusare gli odori dei luoghi. Ovviamente non sono mancate delle disavventure, come un morso di un cane randagio, presenza molto diffusa.

Ed eccomi qua! Riprenderò a pedalare in direzione sud, lago di Titikaka, per poi passare in Bolivia. Non ho limiti di tempo né di confini! Finché riuscirò a pedalare, io pedalerò!

Ecco la mia pagina facebook dove documento il tutto